الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود إحياء المنطقة الجنوبية؛ للانتهاء من كافة مشروعاتها والعمل على قدم وساق؛ لإنجازها على الوجه الأكمل لتحقيق أثر ملموس للأفضل على أرض الواقع، لتحقيق رضاء المواطنين.  

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بسرعة الانتهاء ورفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من الأعمال مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

وتابعت جهود حي طرة للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس حى طرة، وذلك بالتنسيق مع المتابعة الميدانية والسادة مشرفي المربعات وفنيي إدارة الطرق في استكمال أعمال الرصف بشارع جمال عبدالناصر وشارع محمد عبدالسلام وتركيب الانترلوك بشارع النصر، وجار استكمال الأعمال لحين الانتهاء من مشروعاتها.  

وتأتي الأعمال في ضوء المتابعة المستمرة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣؛ للمضي قدمًا لنهو كافة الأعمال خاصة في ظل قرب الانتهاء من العام المالي.

وواصلت أجهزة المنطقة الجنوبية استعادة المظهر الحضاري للشوارع، وتسيير الحركة المرورية والقضاء على أى مظهر عشوائى والالتزام بشروط التراخيص بأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وشددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة، بتكثيف واستمرار حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع والمخالفة للتراخيص بالتعاون والتنسيق مع الإدارات العامة للمرور، طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

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