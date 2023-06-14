الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المحامي القبطي الحاصل على دبلومة الفقه الإسلامي المقارن: "واجهت حالة من الاستغراب"

المحامي القبطي الحاصل
المحامي القبطي الحاصل علي دبلومة الفقه الإسلامي المقارن

«قابلت استغراب بفرحة أن قبطي يتقدم لدبلومة الفقه الإسلامي المقارن».. هكذا وصف جورج إبراهيم حشمت 31 عاما، المحامي، ابن مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، والحاصل علي دبلومة الفقه الإسلامي المقارن بتقدير جيد جدا، مؤكدا على أن أسرته شجعته، كما أن هناك الكثير من الأشخاص الذين ساعدوه أثناء دراسته.

 

يقول جورج لـ الدستور، إنه يعمل محامي وأراد أن يحصل علي دراسات في الفقه الإسلامي لأن هذه الدراسة ستفيده في عمله كمحامي، خاصة وأن مصدر التشريع في مصر هي الشريعة الإسلامية، لذا قام بتقديم أوراقه لكلية الحقوق بجامعة أسيوط للحصول على دبلومة في الفقه الإسلامي المقارن.

 

وأضاف، أنه عند تقديم أوراقه للحصول على هذه الدبلومة وجد حالة من الاستغراب ممزوجه بالفرحة والسعادة كونه مسيحي ويتقدم للحصول علي دبلومة في هذا التخصص البعيد عن معتقداته ودينه، مشيرا إلى أنه لم يجد صعوبة أثناء دراسته في الدبلومة والتي لم تكن تشترط الانتظام في الحضور بالرغم أن الدراسة بالدبلومة في الفقه الإسلامي المقارن أصعب من غيرها كما أن هناك دارسين من أبناء الدين الإسلامي يرسبوا بها.

 

وأوضح أن هذه الدبلومة مفيدة له من الناحية العملية كونه محامي كما أنها مفيدة له من الناحية الثقافية حيث أنه يرغب دائما في التعرف على الأديان أو المجالات الآخرى، فليس من الغريب أن يقوم مثلا بقراءة كتاب في الطب أو الهندسة.

 

وأكد جورج أن أسرته عندما علمت بأنه تقدم للحصول علي دبلومة الفقه الإسلامي المقارن قاموا بتشجيعه ولكنهم أكدوا له أنه سيواجه صعوبة في هذه الدراسة ولكنه أصر على قراره.

354084740_800383451756214_6983441658684685810_n
354084740_800383451756214_6983441658684685810_n
المنيا محامي قبطي دبلومة الفقه الإسلامي المقارن تقدير جيد جدا جورج إبراهيم حشمت المحامي القبطي

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى: قرار الرئيس السيسى يحافظ على أسعار السلع ويحمى المواطن

"فوربس" تكشف قائمة أقوى 50 شركة فى مصر.. "طلعت مصطفى" فى المركز الأول بالقطاع العقارى

تفاصيل دفن محمد عادل قاتل نيرة بمقابر الصدقة

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

المحامي القبطي الحاصل على دبلومة الفقه الإسلامي المقارن: "واجهت حالة من الاستغراب"

خلافات زوجية تُنهى حياة زوجة فى «أم بيومى» بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى