وزير التعليم يعلن آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية والتربية القومية والاقتصاد والإحصاء) لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، بعد مراجعتها من قبل اللجان المشكلة من مجموعة من الخبراء لبدء أعمال التصحيح.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التعليم مع الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات هذا العام، حرصًا على حق الطالب، وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، مشددا على ضوابط جودة الامتحان سواء فيما يتعلق بسير عملية الامتحانات أو فيما يتعلق بإعداد الامتحانات بدقة وعلى أكمل وجه.

وجاءت آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 كالآتي:

_ مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء متخصصين فى كل مادة يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء

_ أن تكون جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) متطابقة تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

_ دقة الأسئلة وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، من خلال مراجعة اللجنة المشكلة من الخبراء المتخصصين فى المادة، للتأكد من دقة الأسئلة ونموذج الإجابة.

_ تصحيح الأسئلة المقالية سيتم على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف اكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث.

_ إتاحة نماذج الإجابة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم.

_ توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

_ اتخاذ الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش