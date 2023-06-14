الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: مراجعة نموذج إجابة كل مادة قبل بدء الامتحان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضوابط جودة امتحانات الثانوية العامة، سواء فيما يتعلق بسير عملية الامتحانات أو فيما يتعلق بإعداد الامتحانات بدقة وعلى أكمل وجه.

وأشار الوزير إلى أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023،  مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين فى كل مادة يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء، كما شدد على أن تكون جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) متطابقة تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

وشدد الوزير على دقة الأسئلة وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مؤكدًا  أهمية مراجعة اللجنة المشكلة من الخبراء المتخصصين فى المادة، للتأكد من دقة الأسئلة ونموذج الاجابة.

وعقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا، مع الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، حيث اعتمد الوزير نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية والتربية القومية والاقتصاد والإحصاء) لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، بعد مراجعتها من قبل اللجان المشكلة من مجموعة من الخبراء لبدء أعمال التصحيح.

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