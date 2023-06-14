الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (AAI PRELUDE) والتي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية، وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13260 طنا تشمل: 1340 طن يوريا و110 أطنان خضروات وفاكهة و4200 طن علف بنجر و7610 أطنان بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36126 طنا تشمل: 1800 طن خردة و 675 طن بازلاء و 284 طن كتان و 2142 طن خشب زان و 4907 طن أسمنت معبأ و 9384 طن حديد و 1215 طن أرز معبأ و1059 طن فول صويا صب و1200 طن كسب عباد و 3700 طن كسب صويا و5500 طن ذرة و 3950 طن بضائع متنوعة و951 رأس ماشية (عجول تسمين ) بإجمالي وزن 310 أطنان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1069 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 592 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4749 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140730 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225821 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4388 شاحنة، حيث تابع اللواء بحري رئيس هيئة ميناء دمياط.

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