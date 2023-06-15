الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنجازات الدولة المصرية في تقوية الأسطول التجاري

تقوية الأسطول التجاري
تقوية الأسطول التجاري

عرضت قناة “الدستور نيوز” فيديو يكشف أهم إنجازات الدولة المصرية في "تقوية الأسطول التجاري"، وجاءت أبرز المعلومات طبقاً للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وكشف التقرير عن تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية. 

استعادة قوة الأسطول التجاري المصري خطوة ضرورية وركيزة أساسية لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي قامت على أكثر من محور.

تطوير الموانيء البحرية لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 400 مليون طن بضائع، بزيادة 116% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 185مليون طن، زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات المكافئة لتصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة بنسبة بنسبة زيادة 233% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 12 مليون حاوية مكافئة.

زيادة أطوال الأرصفة لتصل إلى 90 كيلومترًا بنسبة زيادة تصل إلى 131%، وأعماق تصل 18مترًا، لاستقبال السفن العملاقة.

إنشاء مناطق لوجستية في ظهير الموانيء البحرية وبالمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج الزراعي وربطها بالموانئ بنظم النقل المتعدد الوسائط. 

دعم الأسطول التجاري البحري، إذا بلغ عدد إجمالي سفن الأسطول عن عام 2022م، حوالي 118 سفينة، بإجمالي حمولة 957.378 طن.

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