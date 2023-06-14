نضال الشافعى يروج لمسرحيته الجديدة "سيدتى أنا" ويكشف عن أسعارها

كشف الفنان نضال الشافعي عن تفاصيل عرض مسرحيته الجديدة "سيدتي أنا"، والتي يحقق من خلالها حالة نجاح كبيرة.

ونشر الشافعي صورًا من العرض عبر حسابه بموقع “فيسبوك” وعلق عليها قائلًا: "سيدتي أنا "حاليًا على المسرح القومي بالعتبة تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، الحضور 8 مساء يرفع الستار 8:30 مساء، في انتظاركم أسعار التذاكر 60- 80- 110 جنيهات، حجز التذاكر من المسرح القومي شباك التذاكر مفتوح يوميًا من الساعة 12 ظهرًا".

تدور أحداث مسرحية سيدتي أنا، في إطار كوميدي استعراضي غنائي، وضم العمل مجموعة من النجوم، منهم: داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، نشوى حسن، من تأليف وإخراج محسن رزق، وألحان محمود طلعت، أما الديكور لحمدي عطية، والملابس لمروة عودة، وجرافيك جون بهاء وتصميم الاستعراضات لمصطفى حجاج.