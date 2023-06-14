بعد مبادرة وزارة الصحة.. ما هي أهم الإسعافات الأولية التي يجب تعلمها؟

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور عن أهمية الاسعافات الأولية وتدعو فيه الناس إلى تعلم مهارات الإسعافات الأولية حتى يتم الإلحاق بالمريض لحين دخوله إلى المستشفى.

وفي هذا التقرير يقدم "الدستور" أهم الإسعافات الأولية التي يجب أن يتعلمها الناس حسب موقع cdc البريطاني.

تحدث حالات الطوارئ دون سابق إنذار، وما يحدث في اللحظات القليلة الأولى يمكن أن يحدث فرقًا بين الحياة والموت، لسوء الحظ لا يعرف معظم الناس ماذا يفعلون في حالة الطوارئ ويريحون كل آمالهم في الاتصال بخدمات الطوارئ، لكن بعض حالات الطوارئ لا يمكنها الانتظار، لذلك يجب على الجميع تعلم بعض مهارات الإسعافات الأولية الأساسية التي قد تكون حيوية في حالة الطوارئ.

ست مهارات أساسية في الإسعافات الأولية:

CPR:

وهو اختصار للإنعاش القلبي الرئوي، في حالات الطوارئ مثل السكتة القلبية، ويعتبر الإنعاش القلبي الرئوي منقذًا للحياة، وهو يضمن بقاء دم الشخص مؤكسجًا ويستمر في الدوران للحفاظ على وظائف المخ حتى انتظار المساعدة.

ويتضمن الإنعاش القلبي الرئوي ضغطات الصدر التي تساعد في الضخ اليدوي للدم وإنقاذ التنفس عن طريق التنفس في فم المريض للحفاظ على الدم مؤكسجًا.

قد يبدو الإنعاش القلبي الرئوي أمرًا سهلاً ، ولكن بدون تدريب حتى أفضل نوايا المساعدة قد لا تسفر عن الكثير أو حتى تجعل الموقف أسوأ، يعد تعلم الإنعاش القلبي الرئوي أمرًا سهلاً ولا ينبغي أن يستغرق وقتًا طويلاً لتعلمه.

هيمليك:

تتميز إسعاف هيمليك ببعض أوجه التشابه مع الإنعاش القلبي الرئوي، لكنها مختلفة تمامًا وتخدم غرضًا مختلفًا، تم تصميم هيمليك للحالات التي يختنق فيها الشخص بجسم غريب.

وفي حالات الاختناق الأقل شدة، قد يظل الشخص قادرًا على التنفس أو التحدث، ومع ذلك في حالات الاختناق الشديد، قد يتم انسداد المسالك الهوائية للمصاب تمامًا، مما يعرض الشخص لخطر الاختناق.

ويتضمن اسعاف هيمليك الوقوف خلف المريض ولف الذراعين حول المريض المختنق أثناء وقوفه، ثم وضع قبضة اليد بين زر البطن والقفص الصدري، بمجرد تثبيتهم في مكانهم يتم توجيه دفعات سريعة لأعلى حتى يتم إخراج الجسم من مكانه، من المهم ملاحظة أن اسعاف هيمليك لا تنطبق على الأطفال الصغار.

الإسعافات الأولية للأطفال الصغار أثناء اختناقهم:

إذا كنت أحد الوالدين ، فلا توجد تجربة يمكن أن تكون سيئة مثل تعرض طفلك للاختناق وعدم وجود دليل على ما يجب القيام به.

إذا كان لديك طفل صغير مصاب بالاختناق ، فامسكه على وجهه بيد واحدة مع دعم رقبته وفكه براحة اليد، و قم بصفعهم خمس مرات بين لوحي كتفهم باستخدام كعب اليد الأخرى حتى يتم إخراج الجسم من مكانه.

إذا لم يفلح ذلك، اقلبهم وادفعهم خمس مرات على الصدر باستخدام إصبعين في يد واحدة واليد الأخرى تدفع منطقة عظم الصدر بين الحلمتين.

تكمن الفكرة في الدفع لأسفل ثم تركه حتى يبتعد الجسم، أو يبكي الطفل، أو يبدأ في التنفس، أو يصبح غير مستجيب، وأثناء قيامك بإدارة الإسعافات الأولية، من الضروري أن يقوم شخص ما بالاتصال بخدمات الطوارئ.

وقف النزيف الحاد:

بعض الحوادث على سبيل المثال حادث سيارة أو حادث ينطوي على استخدام الآلات، يمكن أن يؤدي إلى إصابات مع نزيف حاد عندما لا تتوقف في الوقت المناسب، فقد يتسبب ذلك في إصابة الضحية بالصدمة أو حتى الموت.

تتضمن معظم الإصابات المصاحبة للنزيف الحاد نزيفًا شريانيًا، يتميز النزيف الشرياني بتدفق الدم النابض بلون أحمر فاتح، يمكن أن يتسبب النزيف الحاد في الوفاة في غضون دقائق، لذلك من الضروري أن يتصل شخص ما بخدمات الطوارئ ويتصرف أولاً.

الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة على النزيف الحاد هي الضغط على الجرح، من الناحية المثالية، يجب أن تستخدم ضمادة معقمة، لكن أي قطعة من الملابس ستفعل في حالة الطوارئ.

بالإضافة إلى ذلك يجب تثبيت المنطقة المصابة في وضع مرتفع لإبطاء تدفق الدم.

علاج الصدمة:

الصدمة تسير جنبًا إلى جنب مع نزيف حاد في معظم الحالات، يؤدي النزيف الحاد إلى انخفاض حجم الدم المنتشر في الجسم ، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

وإذا استمر النزيف حتى مع الضغط فقد تحتاج إلى التفكير في العلاج بالصدمة لإنقاذ حياة الشخص.

اجعل المريض يستلقي على ظهره ويرفع قدمه فوق مستوى القلب، إذا كان المريض لا يتنفس فقد تحتاج إلى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

تأكد من عدم ارتدائه ملابس ضيقة، لذلك قد تحتاج إلى خلع حزامه وفك أزرار قميصه، وتأكد من أن مجاري الهواء الخاصة به نظيفة وقم بتغطيتها لمساعدته على الدفء أثناء انتظار المساعدة.

تحديد علامات السكتة الدماغية:

ترتبط السكتات الدماغية في الغالب بكبار السن ولكن يمكن أن تحدث لأي شخص، وتتضمن السكتة الدماغية جلطة صغيرة تمنع تدفق الدم إلى الدماغ.

عندما يصاب الشخص بسكتة دماغية، فإن كل ثنية مهمة، ويمكن أن يؤثر تحديد علامات السكتة الدماغية بشكل كبير على نتائج السكتة الدماغية.

في حين يمكن الخلط بين بعض علامات السكتة الدماغية وأمراض أخرى، إلا أن بعض الأعراض الفريدة تميزها، على سبيل المثال، التدلي المفاجئ لأحد جانبي الوجه أو الجسم، والارتباك، والتنميل في جانب واحد من الجسم.

على الرغم من أنه قد لا يكون هناك الكثير الذي يمكنك القيام به فيما يتعلق بالإسعافات الأولية للسكتة الدماغية، فإن إعطاء الإسبرين للمريض أثناء انتظار المساعدة يمكن أن يساعد في توسيع الأوردة وضمان تدفق الدم دون عوائق، ومع ذلك عليك التأكد من أن المريض لا يعاني من حساسية الإسبرين قبل تناول الدواء.