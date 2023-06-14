الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد تفقد الرئيس السيسي.. أبرز المعلومات عن جامعة برج العرب التكنولوجية

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال تفقدة جامعة برج العرب التكنولوجية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جامعة برج العرب التكنولوجية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية للطلاب.

وتتكون الجامعة من خمسة مبان و10 معامل و10 ورش بالإضافة إلى 20 قاعة صغيرة وأربعة مدرجات مجهزة جميعها بأحدث المعدات، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات عن جامعة برج العرب التكنولوجية:

- جامعة برج العرب التكنولوجية واحدة من 7 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023.

- عقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والصناعية والإنتاجية.

- تقديم برامج دراسية حديثة لتلبية احتياجات سوق العمل.

- تجهيز المعامل والورش بأحدث الوسائط التكنولوجية لتقديم تجربة تعليمية وبحثية فريدة.

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وتعد جامعة برج العرب التكنولوجية واحدة من 7 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023، وقد طرحت الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا الجرارات والمُعدات الزراعية وتكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا الصناعات الدوائية وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وتكنولوجيا مساعد تمريض وتكنولوجيا تركيبات الأسنان).

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ومن جانبه، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيدًا بتوقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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وأضاف الوزير، أن جامعة برج العرب التكنولوجية تمثل إنجازًا كبيرًا تم تحقيقه في فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي ترتكز جميعها على تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة في كافة ربوع الوطن، موضحًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء جامعات تكنولوجية لتطوير هذا القطاع الهام، وتأكيدًا على الإيمان بأهمية التعليم في بناء الإنسان المصري.

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وأكد د. محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية أن الجامعة أبرمت العديد من بروتوكولات التعاون خلال عامها الدراسي الأول، حيث تم اتفاقيات تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومعهد إعداد القادة، وشركة "أوركيديا" للصناعات الدوائية، وشركة فاركو للصناعات الدوائية، ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة "ابدأ".

وأضاف، أنه تم تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لصقل خبراتهم ومهاراتهم وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم، كما تم تنظيم زيارات علمية ميدانية للطلاب للمؤسسات الصناعية والشركات والمستشفيات؛ لصقل خبرات الطلاب، وتدريبهم عمليًا وفنيًا بجانب التعليم النظري، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، كما تم تشجيع الطلاب على تقديم مشروعات تطبيقية في بعض المُقررات الدراسية.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن جامعة برج العرب التكنولوجية تم إنشاؤها طبقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر، وتُقام الجامعة على مساحة تبلغ نحو 10 فدان وبلغ تكلفة إنشاء الجامعة ما يقرب من 540 مليون جنيه، وتضم كليتين هما: (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية)، وتقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

 

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