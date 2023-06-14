شباب عن ثورة 30 يونيو: "استطعنا الحصول على فرص وظائف مرموقة"

ما بين الفرق بين الخسارة والمكسب، والفرق بين الهدم والبناء فاضت أذهان العديد من الشباب بذكريات حول أحداث ثورة يونيو التي استطاعت القضاء على حكم جماعة الإخوان في مصر، بالاستعانة بالجيش الذي توحد مع الشعب بكل فئاته ومن بينهما الشباب ونجح في إنهاء فترة مظلمة من تاريخ البلاد.

أحمد:" جماعة الإخوان تحالفت مع دول أجنبية معادية لمصر ولم يهمها المواطن"

ويسترجع الشاب الثلاثيني أحمد سمير ذكرياته مع الثورة حديثه مع "الدستور" ذكرياته مع ثورة 30 يونيو والأسباب التي دفعته إلى الخروج للتظاهر ضد الجماعة الإرهابية بميدان التحرير مطالبًا برحيلها:"اللي خلاني أطلع في الميدان واهتف ضد الجماعة هو تآمرها ضد البلد مع الدول الخارجية الأعداء" يقولها أحمد موضحًا أن جماعة الإخوان كانت عدو ظهرت نواياه جلية في كافة تصرفاته، مشيرًا إلى أن تلك الجماعة كانت تهدف فقط إلى تنفيذ مخططات تلك الدول المعادية لمصر، ولم تهدف يومًا إلى تقديم أيًا من المصالح إلى المواطن المصري".

وتابع أن مصر شهدت على يد هذه الجماعة الإخوانية كافة أشكال العنف والترهيب للشعب المصري، موضحًا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل استخدمت تلك الجماعة الدين كغطاء لأعمالها الإرهابية.

أضاف "حايفضل الكابوس اللي فوقنا منه واللي لو كان استمر كنا كلنا حانضيع" موضحًا أنه لولا تدخل الجيش لوأد هذه الجماعة وبفضل توحده مع الشعب ما كانت الدولة استطاعت أن تقف على قدميها مرة أخرى بل وتحقق كل هذه الطفرة في التطور في كافة المجالات التي وصفها بأنه لا يمكن لأحد أن ينكرها مشيرًا إلى أن العالم أجمع يشهد كيف استطاعت مصر في فترة وجيزة تخطي أغلب الصعاب التي مرت بها، وإعادة بناء ما دمرته تلك الجماعة الإرهابية بها، بل وتخطي ذلك بالمزيد من الإنجازات.

فتحي:"يجب ألا ينسى المواطن ما فعله الإخوان"

رأي فتحي محسن 40 عامًا لم يختلف عن رأي أحمد كثيرًا الذي أوضح في بداية حديثه أنه فقط يدعو جميع المصريين إلى عدم نسيان ما فعلته الجماعة الإخوانية الإرهابية بمصر، مؤكدًا على ضرورة تذكر الفيديوهات القديمة الخاصة بالثورة، وتذكر كيف سالت دماء الأبرياء من شباب وشيوخ وأطفال على يد تلك الجماعة.

تابع محسن أن مصر ستظل دائمًا وأبدًا مدينة لجيشها الذي لم يتخلى عنها وعن شعبها لحظة، ودافع عنها ومايزال ضد أعدائها داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن تخلص البلاد من هذه الجماعة على يد الجيش المصري واحدًا من خير الأدلة على ذلك .

أضاف فتحي بقوله "أن ثورة يونيو كانت السبب في التغيير الكبير والحقيقي في مصر بعد فترة الإخوان السوداء" قالها موضحًا أنه قد أعقبت الثورة بالعديد من الإنجازات في كافة المجالات، من بينها العديد من المشروعات الضخمة سواء في مجال البنية التحتية، أو المشاريع التي تبنت الرعاية بالمواطن مثل المبادرات الكبيرة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي غيرت من خريطة مصر.

أضاف محسن أن الثورة استطاعت في طريق تفعيل إنجازاتها تمكين الشباب، واعتبارهم قادة وشركاء أساسيين في كافة أعمال التنمية موضحًا أن ذلك كان واحدًا من أهم إنجازاتها، وتابع أنه عقب الثورة استطاع أن يجد فرصة عمل جيدة في إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى، ووصل بها حاليًا إلى منصب مرموق، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يكن متوفرًا من قبل إذ عانى الشباب كثيرًا من التهميش وهو ما قضت عله ثورة 30 يونيو.