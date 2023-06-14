أمين عام الناتو: لم نلحظ أي تغيير في وضع روسيا النووي

قال أمين عام الناتو، اليوم: «لم نلحظ أي تغيير في وضع روسيا النووي»، مشيرا إلى أن وزراء دفاع الناتو سيتفقون على إنشاء مركز بحري لحماية البنية التحتية تحت البحار».

وأضاف ينس ستولتنبرج، كلما زادت مكاسب أوكرانيا بأرض المعركة ستزيد قوتها التفاوضية، وفق قناة العربية الاخبارية.

وتابع ستولتنبرج، أن قمة الناتو المقبلة في ليتوانيا ستوضح مصير أوكرانيا بالحلف، مشيرة الى أن

الهجوم الأوكراني المضاد لا يزال في مراحله الأول، لافتا الى ان اوكرانيا تحقق تقدماً وتكتسب المزيد من الاراضي مؤخراً.

واستطرد أنه لا يمكننا التأكيد أن هجمات أوكرانيا المضادة الحالية ستشكل نقطة تحول بالحرب.

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الأربعاء إن التحالف عبر الأطلسي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بتوحيد الذخيرة والمعدات.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي "منذ الخريف الماضي ، نعمل على كيفية زيادة الإنتاج الدفاعي التقييس مسؤولية أساسية لحلف شمال الأطلسي، ونحتاج إلى بذل المزيد فيما يتعلق بتوحيد الذخيرة". مضيفا أن صناعة الدفاع تحتاج العقود، وفق وكالة رويترز.

فيما أكد على موتفقة وزراء دفاع الحلف على إنشاء مركز بحري جديد لحلف شمال الأطلسي لتأمين البنى التحتية الحيوية تحت سطح البحر عندما يجتمعون يوم الخميس.

وقال في مؤتمر صحفي "المركز سيزيد من وعينا الظرفي ويعزز الوجود البحري للردع والدفاع."

وأضاف ستولتنبرج أن الوزراء سيراجعون خطة عمل جديدة للإنتاج الدفاعي ، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني لذخيرة ومعدات أعضاء الناتو.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أريد حقًا أن أبدأ بتوجيه الشكر للأمين العام ستولتنبرغ على صداقته وشراكته، وخاصة قيادته لحلف الناتو خلال واحدة من أكثر الأوقات الحرجة التي يمكنني تذكرها في تاريخ الحلف. بفضل يده القوية والثابتة ، أصبح تحالفنا أقوى وأكثر توحيدًا مما كان عليه في أي وقت مضى.

وأضاف لقد أتيحت لنا الفرصة اليوم - والأهم من ذلك ، أن الأمين العام لديه الفرصة مع الرئيس - بعد فترة وجيزة للحديث عن خططنا لقمة فيلنيوس الشهر المقبل، وهو معلم مهم جدًا للغاية بالنسبة للتحالف بأكمله.

وأعتقد أنه يمكننا القول باقتناع أنك سترى في القمة أن الحلف يعيد تأكيد التزامه - بالطبع ، الالتزام المشترك بالمادة الخامسة والدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.