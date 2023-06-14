محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع خط مياه الشرب الجديد بقرية أولاد نجم

بتكلفة 3 ملايين جنيه..

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال تنفيذ مشروع خط مياه الشرب الجديد لقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من ضعف وصول المياه للقرية لكونها في نهاية شبكة مياه الشرب بنجع حمادي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب.



وقال محافظ قنا، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بتنفيذ خط المياه بطول ١٢٠٠ متر، بالإضافة إلى تنفيذ رافع وخزان مياه بتكلفة إجمالية ٣ مليون جنيه، وذلك لحل مشكلة ضعف المياه عن القرية بشكل نهائي.



وأضاف الداودي بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعي إلى رفع كفاءة خطوط مياه الشرب بالقرى والتوابع بمراكز ومدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه علي التواصل مع المواطنين ميدانياً وحل المشاكل التي تواجههم.

كان قد أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، المفرخ السمكى الصناعي بنجع حمادى لمتابعة جهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في زيادة الثروة السمكية بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس جمال عبد الحكيم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكى بنجع حمادى والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة وأشرف أنور رئيس مدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية.



استمع إلى شرح تفصيلي من مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية عن مشتملات المفرخ السمكى والذي يضم 31 حوض إنتاج زريعة علي مساحة 31 فدان وينتج من 5 إلى 6 مليون زريعة سنويا من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش، حيث تم إختيار هذه الأنواع نظرا لما تتميز به من سرعة النمو و المقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل والمسطحات المائية ، وبالتالي تسهيل حركة المياه بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

