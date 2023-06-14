الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الكبار يتنافسون في موسم واحد.. كريم عبدالعزيز وتامر حسني وأمير كرارة

الروبي
الروبي

أيام قليلة وينطلق موسم عيد الأضحى المبارك، بتواجد خمسة أفلام لنجوم الصف الأول، وهو الموسم الأقوى من حيث النجوم المشاركين فيه منذ سنوات طويلة.

ويشارك خلال الموسم الأقوى سينمائيًا منذ فترة طويلة خمسة نجوم شباك لهم جمهورهم، أولهما النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز في عمل واحد يحمل اسم بيت الروبي، وهو عمل كوميدي.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية كريم عبدالعزيز، والتي يجسد فيها شخصية إنفلونسر شهير ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.

فيلم بيت الروبى يشارك فى بطولته كل من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز.

ويتواجد خلال الموسم النجم أمير كرارة ذو الشعبية الكبيرة وهو بطبيعة الحال نجم شباك أول، ويشارك في بطولة البعبع، بجانب أمير كرارة عدد من النجوم كل من ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور عباس أبو الحسن والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وتزيد المنافسة على صدارة شباك التذاكر بمشاركة النجم تامر حسني بفيلم تاج، الذي ينتمي لأعمال السوبرهيرو، وتقدم البطولة النسائية أمامه، الفنانة دينا الشربيني، والفنانة هالة فاخر، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

ويتواجد في الموسم بشكل رسمي فيلم مستر اكس للنجم احمد فهمي، الذي أمامه تحدي صعب في وجود نجوم كبار لهم جماهيريتهم الكبيرة في مصر والعالم العربي، وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، ومحمد أنور ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، ومحمود حافظ ونجوم آخرين، والفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي.

الأضحي المبارك إخراج بيتر ميمي الفنانة دينا الشربيني الفنانة هنا الزاهد الفنانة هالة فاخر النجوم المشاركين النجم أمير كرارة أمير كرارة دينا الشربيني سينرجي فيلمز سينرجي فيلم كوم كريم محمود عبدالعزيز كريم عبدالعزيز فيلم بيت الروبى

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