لتقييم الأداء.. وكيل الصحة بأسيوط يفاجئ مستشفى ساحل سليم المركزى

شن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد، والذي يجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه وبطاقة 105 أسرة.



كما تفقد سير العمل بمبني المستشفي بحميات الشامية، رافقه خلال الجولة دكتور نحميا وسلي عزيز، مدير مستشفى ساحل سليم، ودكتور أيمن نعيم، نائب مدير المستشفي رئيس فريق مكافحة العدوي، والقذافي عبدالرحمن مدير إدارة الشئون الإدارية بمديرية الصحة، حيث تفقد وحدة الغسيل الكلوى والعيادات الخارجية والاستقبال العام بالمبني الجديد بحميات الشامية ضمن المشروع القومي وخطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



يأتي ذلك استمرارًا للجولات اليومية لقيادات الصحة بأسيوط على مختلف المنشآت الصحية لمتابعة وتقييم الأداء وبناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في كل المجالات.



بدأ وكيل وزارة الصحة بأسيوط جولته الميدانية بتفقد أعمال الإنشاء وتابع معدلات التنفيذ في المشروع واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل العمل بالمستشفى الذي يتكون من 105 أسرة (60 إقامة و23 رعاية مركزة و22 حضانة)، ويضم أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والحضانات والمناظير والعلاج الطبيعي والأشعة والمعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما، بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى والتعقيم فضلًا عن مدرسة التمريض.

IMG-20230614-WA0096

IMG-20230614-WA0099

IMG-20230614-WA0100

IMG-20230614-WA0101

IMG-20230614-WA0095

IMG-20230614-WA0091

IMG-20230614-WA0093

IMG-20230614-WA0094

IMG-20230614-WA0089

IMG-20230614-WA0088