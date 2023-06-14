الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يبحث مع نظيره التونسي تعزيز سبل التعاون

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، سبل تكثيف التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين بالبلدين.

وأكد وزير الزراعة، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي، والرسمي، والتعاون المستمر بين الجانبين.

وبحث الجانبان عدد من مجالات التعاون المشترك، من بينها تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين خاصة الموالح والمانجو المصرية، فضلا عن التمور وزيت الزيتون الذي تمتاز به تونس.

وشمل النقاش أيضاً بحث سبل التعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به والاستفادة من التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري، فضلا التعاون في مجال الطب البيطري والأمصال واللقاحات البيطرية والتي تنتجها مصر.

كما تم الاتفاق أيضاً بأن يتم تنفيذ برنامج لتبادل الخبرات بين المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بمصر ومخبر تحليل المبيدات التونسي وتقديم الدعم الفني من المختصين في مصر للمخبر التونسي لتحليل المبيدات.

وأبدى الجانب التونسي رغبته في التعاون أيضا في مجال استصلاح الأراضي، والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، فضلا عن التعاون أيضا في مجال ميكنة الخدمات التي تقدم للمزارعين، وتجربة مصر في كارت الفلاح الذكي، وكذلك التعاون في مجال مجابهة تداعيات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وتفعيل الأبحاث التطبيقية التي يمكنها ان تساعد المزارعين لتقليل آثار تغير المناخ. 

واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة فنية مشتركة، من الجانبين يتم عقدها لتحديد آليات تنفيذ بنود التعاون في كل المجالات والأولويات التي تهم الجانبين، فضلا عن المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه لتحقيق التعاون المثمر بين الجانبين.

-القصير يبحث وزير الفلاحة التونسي تعزيز سبل التعاون

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