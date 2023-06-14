"الوادي الجديد" تتابع سير امتحانات الثانوية وإجراءات الطوارئ خلال الصيف

عقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية، وتطبيق الإجراءات الإحترازية بالتزامن مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

واطمأنت مجدي على انتظام عمل اللجان وتوفير كافة الخدمات باستراحات الملاحظين، مشددةً على المتابعة الفورية بالتنسيق بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية ورؤساء اللجان؛ للتعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات.

وأكدت الالتزام بإجراءات السلامة والطوارئ داخل الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والخاصة بتخفيف الأحمال الكهربائية والتعامل الآمن مع الحرائق والأزمات.