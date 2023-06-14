الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: مشروع مضاعفة طاقة صوامع التخزين جنب مصر "أزمة غذائية كبيرة"

مدبولى
مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع مضاعفة الطاقة التخزينية للصوامع هو أحد أهم المشروعات التي توسعت بها الدولة المصرية، ولولا تلك المشروعات كنا سنواجه أزمة غذائية كبيرة، مشيرًا إلى أن البحيرة والإسكندرية لهما نصيب كبير، حيث زادت سعتهما التخزينية بواقع 390 ألف طن، من طاقة 250 ألف طن حتى 640 ألف طن.

وأضاف الدكتور مدبولي- في كلمته: "جمعنا أكثر من 3.5 مليون طن قمح من الفلاحين المصريين ولو لم تكن الصوامع موجودة كان سيتم تخزينهم بالنمط العادي فيما يطلق عليه الشون والأماكن المكشوفة"، لافتًا إلى أن نسبة الفاقد من تلك الشون كان يصل إلى ما بين 25 إلى 30% على الأقل إذ إننا لو جمعنا 3.5 مليون سنفقد منهم 800 ألف طن لأنه ليس لدينا أماكن تخزين، وكان هذا تحدي الدولة المصرية ولولا تلك المشرعات التي استطاعت الدولة اليوم من خلالها تخزين كل طن قمح وأصبح لا يوجد لدينا فقد في المحصول واستطعنا استغلال كل حبة المحصول لصالح المواطن المصري. 

واستعرض مدبولي صورًا لنماذج الصوب المقدمة من الدولة المصرية للخدمات التموينية والمنافذ لخدمة محدودي الدخل ومشروعات السيارات المتنقلة التي تصل إلى كل مكان للقرى وأطرافها لتقديم الخدمات للمواطن المصري. 

وفيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن، أكد رئيس الوزراء أن تركيزنا كان على خلق فرص عمل، وهي أهم شيء يحتاجها المواطن والشاب المصري اليوم.

مدبولي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة هدفها خلق فرص عمل وهى أهم شيئ يحتاجها المواطن والشاب المصري المشروعات القومية التي تنفذها الدولة فرص عمل وهى أهم شيئ يحتاجها المواطن والشاب المصري يحتاجها والشاب المصري الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مصطفي رئيس مجلس الوزراء

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