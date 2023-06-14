الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل طبيب في الساحل

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم بقتل طبيب ودفنه داخل عيادته بمنطقة الساحل أثناء اختبائه بإحدى محافظات الصعيد.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب في منطقة الساحل.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وعثر على جثة طبيب، وتم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ وملابساته.

وتم تعيين حراسة أمنية على العيادة محل الجريمة، وتبيّن اختباء المتهم في أحد محافظات الصعيد، ويعمل طبيبًا وقامت قوة أمنية بالقبض عليه، وتحرر محضرًا بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

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