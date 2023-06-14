تأجيل محاكمة محامي عبدالله رشدي لـ30 يوليو

أجلت محكمة جنح المعادي، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة محامي عبدالله رشدي، أحمد مهران، في بلاغ ضده يتهمه بالسب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية إلى جلسة 30 يوليو.

كان محامي جيهان العراقية، السيدة التي تتهم الداعية عبدالله رشدي بهتك العرض، أقام جنحة مباشرة ضد محاميه بسبب السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للجنحة فقد ارتكب المتهم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورًا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.