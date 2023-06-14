الرئيس السيسى: أنشأنا جامعات خلال 6 سنوات تلبى الطلب حتى 2050

قال عمر هيبة حجاج، مفتش في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمركز كفرالدوار: "شرف لينا اليوم قدوم فخامة الرئيس واللي بيعتبر عيد نحتفل بيه كل سنة بقدومك لينا لمحافظة البحيرة".

وطالب حجاج، خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أهالي قرية "الأبعادية" خلال زيارته القرية لافتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة": "عندنا 22 فدان في البحيرة متبرعة بيهم سيدة منذ عام 1965، ونفسنا نعمل جامعة تكون فرع لجامعة الأزهر في البحيرة".

ورد الرئيس السيسي قائلًا: "تفتكر إنشاء جامعة يتكلف كام، إحنا الجامعات اللي اتعملت على مستوى الدولة خلال الـ6 سنين اللي فاتت تكفي الطلب على التعليم حتى 2050".