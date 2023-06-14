125 مليون جنيه إجمالي استثمارات الشباب والرياضة بالمنوفية

شهد قطاع الشباب والرياضة طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بفضل دعمه اللامحدود لهذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال دعم الشباب وتمكينهم ووضعهم في مقدمة أولوياته واستثمار قدراتهم وطاقتهم عن طريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.

ومن هذا المنطلق أولت محافظة المنوفية اهتماما بالغاً بالنهوض والارتقاء بقطاع الشباب والرياضة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جملة استثمارات الدولة بقطاع الرياضة (125) مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023.

وقامت المحافظة بوضع خطة ورؤية متكاملة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الرياضية ومنها، إنشاء ورفع كفاءة (25) مركز شباب، وإنشاء (7) ملاعب رياضية جديدة بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة، تركيب نجيل صناعي وإنارة ملاعب لعدد (164) ملعب، تطوير (14) مشروع صالة أنشطة ومدرجات.

4 ملايين و699 ألف جنيه جملة استثمارات قطاع الشباب والرياضة خلال العام الحالي

وتم تطوير ورفع كفاءة نادى جروان الرياضى، استكمال قاعة الندوات بالدور الرابع بمديرية الشباب والرياضة، إنشاء صالة أنشطة بالدور الأول علوى بمركز شباب كفر شبرا زنجى بالباجور، استكمال إنشاء المبنى وصالات الأنشطة بمركز شباب ميت الكرام بتلا فضلا عن دعم كافة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب بنطاق المحافظة.

ومن أهم المشروعات الجاهزة للافتتاح بالعيد القومى للمحافظة:

1- إنشاء مبنى خدمات وأنشطة لمركز شباب كمشيش بمركز تلا، واستكمال وتشطيب مبنى الخدمات والانشطة لمركز شباب ميت الكرام بقرية ميت الكرام.

2- تطوير المبنى الإداري وصالات الانشطة لنادى جروان بقرية جروان.

3- إنشاء صالة أنشطة بالدور الاول لمركز شباب كفر شبرا زنجى بقرية شبرا زنجى.

4- إنشاء صالة أنشطة لمركز شباب دمهوج بقرية دمهوج.

5- إنشاء صالة أنشطة لمركز شباب منشأة دملو بقرية دملو.

6- إنشاء صالة أنشطة لمركز شباب منشأة شنوان بقرية منشأة شنوان.

7- إنشاء ملعب نجيل صناعي لمركز شباب إصطبارى بقرية إصطبارى.

8- إنشاء ملعب نجيل صناعي لمركز شباب كفر بيتبس بقرية كفر بيتبس.