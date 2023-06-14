الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: افتتاح قرية الأبعادية يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالطبقات البسيطة

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، بعد الانتهاء من عدد من مشروعات حياة كريمة، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالطبقات البسيطة في المناطق الأكثر احتياجًا والوقوف على مشكلاتهم وتلبية استفساراتهم.

وأكد الرشيدي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استماع مطالب المواطنين، حيث التقى الرئيس بعددٍ من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بالمحافظة، بهدف التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كل مجهودات العمل الخيري والتنموي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، ودار المسنين في البحيرة سيعود بالنفع وسيرفع من مدى الخدمات المقدمة على مواطني محافظة البحيرة.

وأشار الرشيدي، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" نجحت في تطوير حياة المصريين في القرى الأكثر احتياجًا لتعمل المبادرة على تغيير نوعية حياة أكثر من 58 مليون مواطن بقرى الريف إلى الأفضل، وتغطى مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة، وذلك عقب انطلاقها بمبادرة من الرئيس السيسي خلال عام 2019.

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع "حياة كريمة" حقق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، أسهمت في تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقرًا، وعلى قدم وساق تسير المشروعات فى سباق مع الزمن، أسرع من المعدل المتوقع لها، للارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة، من "تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، التثقيف وإنشاء المكتبات" وغيرها، وذلك بهدف دعم الأسر ماديًا واجتماعيًا.

وذكر الرشيدي، أن مبادرة حياة كريمة شهدت تشييد آلاف المشروعات، ففى مجال «التعليم»، تم إحلال وتجديد المدارس، وتطوير الفصول، وتشييد مدارس جديدة، ورفع كفاءة القديمة فى عدد من المناطق النائية بالقرى الأشد فقرًا، من أجل تحسين مستوى التعليم وتوفير السبل لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم.

واختتم النائب، أن المبادرة ساعدت في تحسين مستوى الخدمات الصحية أيضًا، من خلال إنشاء الكثير من المستشفيات، الوحدات الصحية، توفير الأجهزة الطبية، تشييد وحدات إسعاف مجهّزة، توفير الكراسى المتحركة، فضلاً عن إطلاق القوافل الطبية، فى شتى محافظات الجمهورية، وبالأخص فى المناطق النائية، للكشف والعلاج مجانًا على المواطنين، وإجراء العمليات لأصحاب الحالات علي نفقة الدولة.

النائب محمد الرشيدي مجلس الشيوخ حزب الشعب الجمهوري محافظة البحيرة مشروعات حياة كريمة مطالب المواطنين مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

مَنْ زار قاتل "نيرة أشرف" فى محبسه قبل تنفيذ الإعدام؟

الرئيس السيسى: "اطمنوا إحنا مسيطرين على الأمور وحالنا هيبقى أحسن"

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية فى البحيرة

أسرة قاتل نيرة أشرف تستعد لمراسم دفنه فى مقابر العائلة

تقديم الخدمات الطبية لـ39 ألف مواطن لغير القادرين خلال مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى