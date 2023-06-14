الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس نقل النواب: ترحيب أهالى "الأبعادية" بالرئيس رسالة مهمة تؤكد التأييد الشعبى الكبير له

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرية الأبعادية بالبحيرة؛ لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" ولقائه وحواره الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة بالتاريخية.

وقال النائب علاء عابد، في بيان له، إن الحشد الكبير من المواطنين داخل قرية الأبعادية وحرصهم على استقبال والترحيب بالرئيس السيسى بمثابة رسالة مهمة تؤكد التأييد الشعبي الكبير الذى يحظى به الرئيس السيسى من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وأشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحرص الرئيس السيسى على تفقد دار مسنين الأبعادية واطمئنانه على النزلاء بالدار والتحاور معهم، موجهًا التحية والتقدير لنزلاء دار المسنين على حسن استقبالهم للرئيس السيسى، مؤكدًا أن هذه الزيارة أكدت مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الوعى الكبير من أهالينا البسطاء بالقرى بالدور الكبير والمهم الذى يقوم به الرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين، كما أن هذه الزيارة كشفت عن التأييد الشعبي الكبير وواسع النطاق لجميع سياسات الرئيس السيسى داخليًا وخارجيًا.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد خلال هذه الزيارة مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، كما تفقد الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

وأدار الرئيس حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة، موجها الشكرللشباب المتطوعين بالعمل في المشروع، لافتا إلى أن الجهود المبذولة تساهم في تغيير حياة المواطنين، مؤكدا أنه لا يوجد مقابل يمكن أن يماثل هذه السعادة.

ودعا الرئيس السيسي، الشباب لمواصلة العمل وبذل الجهود، مؤكدا أنّ الخدمات تعوّض المواطنين في الريف عن فترة طويلة من حرمانهم منها.

واستقبل المواطنون، الرئيس السيسي بالزغاريد ابتهاجا بزيارة الرئيس.مرددين هتافات "بنحبك يا ريس".

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