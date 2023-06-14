الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مَنْ زار قاتل "نيرة أشرف" فى محبسه قبل تنفيذ الإعدام؟

قاتل نيرة اشرف
قاتل نيرة اشرف

زيارة أخيرة كانت حقًا كفيلًا لمحمد عادل، قاتل نيرة أشرف، فتاة المنصورة قبل تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم الأربعاء، في سجن جمصة وفقًا للقانون.

وسمحت القوات المعنية بسجن المتهم لأسرته بزيارته أمس الثلاثاء دون إخبارهم بموعد تنفيذ حكم الإعدام حرصًا على مشاعرهم، وحضر إلى محبسه والدته وشقيقته.

- قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية أتاح الحق للمتهمين وفقًا لنص المادة 472 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: «أنه يحق قبل تنفيذ حكم الإعدام لأقارب المتهم- أمه وشقيقته- أو رجل دين إذا أراد، مقابلته وزيارته».

 - تنفيذ الإعدام

كان شهد سجن جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، محمد عادل، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

  • رفض الطعن

كانت قضت محكمة النقض برفض الطعن المقام من محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام.

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