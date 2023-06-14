الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى للمواطنين: "لو زعلكم مزعلنيش يبقى أنا مش منكم"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما يتم تنفيذه من خدمات للمواطنين ومشروعات قومية تعود عليهم بالنفع، قائلا: "مشروع تبطين الترع زي ما عاد على المزارع بالنفع عاد عليا أنا كمان".

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه أهالي قرية "الأبعادية"، خلال زيارته القرية لافتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة": "طول ما أنت سعيد أنا سعيد مفيهاش كلام، لو فرحتكم متفرحنيش يبقى أنا مش منكم، ولو زعلكم ميضايقنيش يبقى أنا مش منكم".

وتابع: "أومال إحنا موجودين ليه، عايزكم تبقوا جنبي وقدامي مش ورايا.. اتطمنوا إحنا بخير بيكم وبجهدكم وبصبركم هنبقى بخير أكتر".

الرئيس عبدالفتاح السيسي قرية الابعادية محافظة البحيرة مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي

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