تنفيذ أكثر من 83 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط 300 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 313 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 176,143كيلوجرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 44,220 كيلوجرام.

كمية من مخدرالهيدرو وزنت 19,900 كيلوجرام.

كمية من مخدرالهيروين وزنت 17,584 كيلوجرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلوجرامات.

كمية من مخدرالاستروكس وزنت 1,255 كيلوجرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,060 كيلوجرام

كمية من مخدر البودر وزنت 255 جراما.

عدد 1209 أقراص مخدرة.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط 140 قطعة سلاح ناري بحوزة 114 متهمًا، وذلك على النحو التالي:

8 بنادق آلية، 12 بندقية خرطوش. طبنجة.

119 فردا محليا.

130 طلقة مختلفة الأعيرة.

10 خزائن متنوعة.

202 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام 83411 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

353 حكم جناية.

26211 حكم حبس جزئي.

4439 حكم حبس مستأنف.

41646 حكم غرامة.

10762 مخالفة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط 39 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط 13 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:

ضبط 265 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 21826 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين:

فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

اتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.