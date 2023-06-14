اختل توازنه.. إصابة راكب سقط من "قطار العياط"

سقط راكب من قطار بقرية في العياط مما أدى إلى إصابته وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار بقرية ميت القائد في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن أحد ركاب القطار اختل توازنه وسقط مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.