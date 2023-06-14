الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: "نستطيع كدولة وشعب أن نتغلب على جميع التحديات التى تواجهنا"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا نستطيع كدولة وشعب أن نتغلب على جميع التحديات التي تواجهنا، ومحدش يقدر يعمل حاجة ولا حكومة ولا رئيس ومؤسسات إلا مع الشعب. 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في لقاء مع أهالي البحيرة، اليوم الأربعاء، أن حجم العمل الذي تم في مصر جاء بفضل تكاتف الشعب مع الدولة، والتحديات داخل مصر كثيرة. 

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى قرية الأبعادية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة"، ويلتقي عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

ئيس عبد الفتاح السيسي الأبعادية بالبحيرة الرئيس عبد الفتاح السيس الابعادية اليوم الأربعاء القيادات الشعبية حياة كريمه

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