الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مواطنة للرئيس السيسى: "كنت هبقى مشردة.. وكلمة حضرتك غيرت حياتى"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وذلك خلال جولته بالقرية ضمن مشروعات "حياة كريمة".

وقالت سيدة تدعى فتحية خميس، أول سائقة في البحيرة: "لولا توجيهات الرئيس السيسي كنت هبقى مشردة أنا وأبنائي.. أنا مسكت في كلمة حضرتك قولتها من 5 سنين إن (الست قوية وتقدر تشتغل كل حاجة) ومسكت فيها وعملتلها دراسة جدوى ليا". 

وأضافت: "الكلمة دي بقت ضهري وسندي، واتعلمت السواقة وسقت ومشيت بقلب جامد ولما بمشي بقول الرئيس قال كده، وكمان اتكرمت كأم مثالية في البحيرة، حضرتك فخر لينا ونصرة للمرأة".

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى قرية الأبعادية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، ويلتقى عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

القيادات الشعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأبعادية بالبحيرة الابعادية حياة كريمه

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