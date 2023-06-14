الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والفنى

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2022/ 2023.

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وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (240) درجة، والثانوي العام خدمات (230) درجة، والثانوي الخاص (220) درجة، مشيرًا إلى أن أعداد الفصول المُتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 1177 فصلًا دراسيًا تستوعب 55 ألف طالب وطالبة.

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كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 /2024، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي– زراعي– تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقًا للكشوف المرفقة.

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أعداد الفصول الإعدادية العامة 55 الف طالب التدريب المزدوج الحد الأدني للقبول بالثانوي العام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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