بولتيكو: ترامب يستغل المحاكمات لتعزيز موقفه قبل الانتخابات الأمريكية

تعهد الرئيس السابق دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء بتعيين مدع عام خاص للنظر في قضية عائلة بايدن بعد ساعات فقط من توجيه الاتهام إليه في 37 تهمة جنائية اتحادية في فلوريدا.

وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أثار تعهد ترامب هتافات "احبسوه!" من الجمهور، حيث جاءت الهتافات بعد إعلان ترامب نفسه بأنه يواجه "اضطهادًا سياسيًا كشيء من دولة فاشية أو شيوعية"، قائلا إن هذا اليوم "سيسجل في سجلات العار"، مضيفًا أنه في يوم الانتخابات 2024، "ستتحقق العدالة".

خطاب ناري وهجوم على بايدن

كما ألمح ترامب أيضًا إلى الشكل الذي قد يبدو عليه دفاعه، مدعياً أن الصور المضمنة في لائحة الاتهام - والتي تظهر الصناديق المخزنة في الحمام وعلى خشبة المسرح - كانت "على مراحل"، وقال إن بعض الصناديق تحتوي على تذكارات وليس وثائق، وقال شخص مطلع على الأمر إن محامو ترامب راجعوا خطابه.

قال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم ترامب، إن الهدف اليوم هو "وضع علامة على الكيفية التي يريد بها تأطير القضية بأكملها".

وأوضحت المجلة أن ترامب وفريقه من مستشاريه خططوا جيدًا ليوم استدعائه للعمل من أجل مصلحته السياسية، حيث توقف بعد المحاكمة بشكل مفاجئ في مطعم شهير في ميامي مليء بالمؤيدين، وكان لخطاب ترامب السمات المميزة لتجمع السياسي (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا) “MAGA”، مع تصريحات "لإنقاذ أمريكا" وملاحقة الأعداء السياسيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن.

وأخبر ترامب حشد من مؤيديه بأن التهم التي وجهت له أمس الثلاثاء أكثر من "ملاحقة سياسية".

وتابعت المجلة أن محاكمة أمس كانت الثانية لترامب منذ شهر إبريل الماضي، بعد اتهامه بارتكاب 34 جريمة على مستوى الدولة في نيويورك بسبب دوره المزعوم في مخطط للتستر على مزاعم العلاقات خارج نطاق الزواج قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ألقى الرئيس السابق خطابًا مشابهًا بعد إدانته السابقة والتي هاجم خلالها المتورطين في القضية، بما في ذلك المدعي العام في مانهاتن ألفين براج والقاضي بالوكالة خوان ميرشان، الذي ترأس الإجراءات.

ويواجه المرشح الأول للحزب الجمهوري حاليًا تحقيقين جنائيين آخرين في دوره في التدخل في انتخابات 2020، وقد يؤدي أحدهما على الأقل إلى توجيه اتهامات جديدة له خلال فصل الصيف الحالي.

وأكدت المجلة الأمريكية أن لائحة الاتهام التي صدرت ضد ترامب في إبريل الماضي لم تؤثر على موقفه في استطلاعات الرأي، وأظهر استطلاع أجرته شبكة سي بي إس نيوز مؤخرًا أنه يتقدم بنحو 40 نقطة على حاكم فلوريدا رون ديانتيس، أقرب منافسيه في السباق.