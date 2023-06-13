الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سى إن إن: المحكمة الاتحادية تسمح لـ"ترامب" بالمغادرة دون شروط

ترامب
ترامب

أعلنت شبكة "سي إن إن"، أن المحكمة الاتحادية بميامي، سمحت منذ قليل، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالمغادرة دون شروط. 

ودفع ترامب عن نفسه ارتكاب جريمة إساءة التعامل مع ملفات حساسة تتعلق بالأمن القومي.

ويعد ترامب هو أول رئيس أمريكي- حالي أو سابق- يواجه اتهامات جنائية فيدرالية.

وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام المحكمة هذا العام، لكن قضية الثلاثاء أكثر خطورة.

ونفى ترامب أمام قاضٍ 37 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني، وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.

ترامب الرئيس الامريكي مغادرة المحكمة السماح

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