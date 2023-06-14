الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ترامب" يتصدر المشهد السياسى الأمريكى بتعليقاته النارية عن "بايدن"

ترامب
ترامب

تصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المشهد السياسي ومواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية بين مؤيدين ومعارضين لتصريحاته أمام أنصاره التي أدلي بها، فجر اليوم الأربعاء، في ولاية نيوجيرسي بعد مثوله أمام المحكمة في قضية الوثائق السرية.

وصرح "ترامب" بأنه ما حدث معه من اتهامات ومحاكمات يأتي في خضم المنافسة بالانتخابات الرئاسية، هو أمر مثير لـ"السخرية"، موجهًا حديثه للرئيس الأمريكي الحالي بأن أمريكا ستتذكر هذا اليوم، وستتذكر أن الرئيس جو بايدن "الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة".

وعبر الرئيس الأمريكي السابق، عن استيائه لما حدث عن قضية احتفاظ "هيلاري كلينتون"، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، بوثائق سرية بأنه لم يتم النظر بها، حيث يمنح القانون الرئيس حق الاحتفاظ ببعض الوثائق السرية، منوهًا أنه تم احتفاظ عدد من الرؤساء بوثائق سرية ولم يحقق معهم.

ومن المعروف أن هيلاري كلينتون، هي وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، التي ترشحت عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وفشلت أمام مرشح الحزب الجمهوري، ترامب، وسط شكوك مستمرة بشأن قدرة بايدن على الاستمرار في مهامه مع تقدمه في العمر.

فيما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، "كلينتون" قام بحذف أكثر من 33 ألف رسالة إلكترونية ولم يتهمه أحد بعرقلة العدالة، وفي مقارنة ذلك لم يحقق أحد في امتلاك "بايدن"، حيث يحصل على أموال من الصين، بالإضافة لإرساله أكثر من 1500 صندوق وثائق إلى جامعة ديلاوير.

واستكمل اتهامه بأن مفتشي مكتب التحقيقات الفيدرالي، قاموا بأخذ أوراق ومستندات خاصة به خلال عملية التفتيش التي تمت في مقره، مما اعتبر مكتب التحقيقات أنه يقوم بشن حملة مضللة تهدف إلى حماية الراديكاليين، فما يحصل اليوم هو اضطهاد سياسي.

الرئيس الامريكي السابق الرئيس الامريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة الامريكية قضية الوثائق السرية أمريكا جو بايدن هيلاري كلينتون

الأكثر قراءة

المنتخب الوطنى يسعى لحسم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا على حساب غينيا

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 14 يونيو 2023

بريطانيا تسعى لحماية صناعة إنتاج الأفلام لديها باستخدام الذكاء الاصطناعى

جمارك مطار القاهرة تُحبط محاولات تهريب كروت ذاكرة ومخدرات وسيوف

بكين تدعو واشنطن إلى وقف التدخل فى الشئون الداخلية الصينية

صحة مطروح: تقديم الخدمة الطبية لـ1092 منتفعة خلال 3 أيام بحملة "حقك تنظمى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلى فى حادث الحدود.. ثغرات واستنتاجات وقرارات فورية

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة