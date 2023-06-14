"ترامب" يتصدر المشهد السياسى الأمريكى بتعليقاته النارية عن "بايدن"

تصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المشهد السياسي ومواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية بين مؤيدين ومعارضين لتصريحاته أمام أنصاره التي أدلي بها، فجر اليوم الأربعاء، في ولاية نيوجيرسي بعد مثوله أمام المحكمة في قضية الوثائق السرية.

وصرح "ترامب" بأنه ما حدث معه من اتهامات ومحاكمات يأتي في خضم المنافسة بالانتخابات الرئاسية، هو أمر مثير لـ"السخرية"، موجهًا حديثه للرئيس الأمريكي الحالي بأن أمريكا ستتذكر هذا اليوم، وستتذكر أن الرئيس جو بايدن "الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة".

وعبر الرئيس الأمريكي السابق، عن استيائه لما حدث عن قضية احتفاظ "هيلاري كلينتون"، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، بوثائق سرية بأنه لم يتم النظر بها، حيث يمنح القانون الرئيس حق الاحتفاظ ببعض الوثائق السرية، منوهًا أنه تم احتفاظ عدد من الرؤساء بوثائق سرية ولم يحقق معهم.

ومن المعروف أن هيلاري كلينتون، هي وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، التي ترشحت عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وفشلت أمام مرشح الحزب الجمهوري، ترامب، وسط شكوك مستمرة بشأن قدرة بايدن على الاستمرار في مهامه مع تقدمه في العمر.

فيما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، "كلينتون" قام بحذف أكثر من 33 ألف رسالة إلكترونية ولم يتهمه أحد بعرقلة العدالة، وفي مقارنة ذلك لم يحقق أحد في امتلاك "بايدن"، حيث يحصل على أموال من الصين، بالإضافة لإرساله أكثر من 1500 صندوق وثائق إلى جامعة ديلاوير.

واستكمل اتهامه بأن مفتشي مكتب التحقيقات الفيدرالي، قاموا بأخذ أوراق ومستندات خاصة به خلال عملية التفتيش التي تمت في مقره، مما اعتبر مكتب التحقيقات أنه يقوم بشن حملة مضللة تهدف إلى حماية الراديكاليين، فما يحصل اليوم هو اضطهاد سياسي.