ضمن مشروعات "حياة كريمة".. انضمام عيادات متميزة للوحدة الصحية بالأبعادية بالبحيرة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع موظفي الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مدير الوحدة الصحية حول خدماتها وإمكانية تسجيل الحالات الصحية للرجوع لها فيما بعد، قائلًا: “الخدمات عبارة عن طبيب الأسرة، وخدمة الأخصائي في تخصصات الباطنة، والأطفال، وقسم الأشعة والمعامل والتحاليل، بالإضافة إلى عيادتين متميزتين أحدهما لكبار السن والأخرى لذوي الهمم، مع مكتب خدمة الرعاية الأساسية”.

وقال مدير الوحدة الصحية، إن هناك مبادرة تطوير الرعايا الأساسية بـ 251 مركزا في محافظة البحيرة، بينهم 16 بالمرحلة الأولى لتصبح قرية الأبعادية هي الأولى في المرحلة الثانية، مطالبا الرئيس بوجود 3 رعايا أساسية في كل إدارة صحية للوصول لـ 450 وحدة في المحافظة.

وتابع أن المحافظة لديها 173 مكتب صحي ما بين إنشاء جديد وتطوير شامل ورفع كفاءة، مشيرا إلى أن الوحدة الصحية تخدم 37 ألف مواطن بالقرية، والتي تعتبر الوحدات الرئيسية والوحدة الصحية الأم التي ستكون باكورة دخول منظومة التأمين الصحي لمحافظة البحيرة، معلقا “هيبقى الحلم وهدية الرئيس لأهالي المحافظة”.

وشرح كيفية التعامل مع المرضى داخل الوحدة بدءا من دخول المواطن لمكتب إدارة الحالة التي من مهامه الأساسية إحضار ملف كل أسرة مسجل به الأفراد التابعه لتلك الأسرة، والذهاب إلى العيادة المطلوبة ليقوم بعد ذلك الطبيب بتسجيل تداعيات الحالة داخل الملف لمكتب إدارة الحالة مرة أخرى لتكون هناك معلومات كاملة حول الحالة الصحية للمريض محدثة لجميع المواطنين.

وأضاف أن كل وحدة صحية مربوطة بعدد من الأسر والأفراد ليصل 6000 أسرة والتي تشمل 37 ألف مواطن بقرية الأبعادية، وبحسب توجيهات الرئيس السيسي يتم العمل في خدمات الرعايا الأساسية بشكل جيد لتقليل الضغط على المستشفيات بنسبة 70% بحسب المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها، معلقا: “احنا بنستثمر في الصحة عشان نقلل في المرض”.

واختتم أن الوحدة الصحية لديها جميع المبادرات الرئاسية للصحة سواء كانت صحة المرأة والأم والجنين والسمعيات والكشف المبكر على الأورام والاعتلال الكلوي والأمراض غير السارية، معلنا أن الوحدة الصحية أول مؤسسة صحية تم اعتمادها في هيئة الاعتماد والرقابة والاستعداد لدخول منظومة التأمين الشامل ليصبح المركز الأساسي لتدريب جميع المنظومات الصحية في محافظة البحيرة لنقل التغير والتطوير لجميع أرجاء المحافظة في 173 وحدة صحية المدرجين تحت مشروعات “حياة كريمة” في المحافظة، حيث تم إرسال 15 من الأطقم الصحية التابعة للوحدة الصحية لمحافظة بورسعيد لنقل الخبرات إلى البحيرة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة.