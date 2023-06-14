الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أئمة الأوقاف فى أولى محاضرات بعثة الحج المصرية بالمدينة المنورة

الحج
الحج

نظم أئمة وواعظات الأوقاف محاضرة للحجاج المغادرين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، حاضر فيها الشيخ السعيد السيد عبد الجواد الشربيني، والشيخ شاهر محمد شكري، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا من أئمة الأوقاف المرافقين لبعثة الحج على القيام بدورهم التوعوي لحجاج بيت الله الحرام، وأداء لمهامهم العلمية في الإرشاد العلمي الفقهي بما ييسر على حجاج بيت الله (عز وجل) أداء مناسكهم.

وأكدوا خلال المحاضرة أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من أحب الأعمال إلى رب العالمين، به تُرفع الدرجات وتُكَفّر الذنوب والسيئات، وأن الحج رحلة إيمانية مباركة رائدها الإخلاص لله رب العالمين، بعيدًا عن الرياء والسمعة.

 وأضافوا أن الحاج يخرج من بيته مهاجرًا إلى ربه، تاركًا أهله، متواضعًا لمولاه، يؤدي المناسك بقلب خاشع ولسان ذاكر مقبلًا على ربه، يرجو رحمته ويخشى عذابه، وفي ختام اللقاء أجاب أئمة الأوقاف على أسئلة واستفسارات الحجاج.

أئمة وواعظات الأوقاف مكة المكرمة الإرشاد العلمي الإرشاد العلمي الفقهي أركان الإسلام

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