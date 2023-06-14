"نفسنا نعمل عمرة".. الرئيس السيسى يستمع لطلبات سيدات دار المسنين بـ"الأبعادية"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قرية الأبعادية في البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" والتقى عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وخلال الجولة تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي دار مسنين الأبعادية للاطمئنان على النزلاء بالدار.

وطالبت السيدات نزيلات الدار، الرئيس السيسي أن يتوجهن لأداء العمرة وزيارة بيت الله، قائلات: "نفسنا نطلب طلب منك يا ريس عايزين نزور النبي ونعمل عمرة".

ولبى الرئيس السيسي طلبهن ووعدهن بإنهاء الإجراءات وطلب منهن الدعاء له في العمرة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية من مقر جامعة برج العرب التكنولوجية.