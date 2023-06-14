الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب الحكومة بـ"التفكير خارج الصندوق" فى ملف السياحة

محمد عبدالحميد
محمد عبدالحميد

طالب الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ووزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي بصفة خاصة، بالتفكير فى أساليب غير تقليدية لجذب المزيد من سياح العالم إلى مصر خلال موسم الشتاء الحالي والترويج لمسار العائلة المقدسة والتجلى الأعظم.

وتساءل عبدالحميد، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى السياحة والآثار والطيران المدني قائلًا: “لماذا لا تقوم الحكومة بوضع حوافز تشجيعية لجذب سياح العالم لمصر من خلال خفض أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق في مختلف المحافظات والمناطق السياحية والأثرية؟”.

ووجه الدكتور محمد عبدالحميد التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه خلال رحلاته الخارجية لمختلف دول العالم بإعطاء أكبر اهتمام لملف الترويج للسياحة من أجل جذب سياح العالم لمصر، مطالبًا الحكومة بالتفكير من خارج الصندوق ومنح المزيد من التيسيرات والحوافز التشجيعية لجذب سياح العالم، خاصة أن هناك خطة لدى الحكومة لجذب 30 مليونًا من سياح العالم لمصر، وذلك الرقم لن يتحقق إلا من خلال إيجاد آليات ووسائل جذب جديدة وحوافز مالية كبيرة لجذب سياح العام لمصر فى ظل أزمة الطاقة الكبيرة التي تعاني منها غالبية دول العالم فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد عبدالحميد أن الحكومة أمام فرصة تاريخية ربما لن تتكرر لاستغلال التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فى تشجيع السياحة وجذب عشرات الملايين من السياح من أوروبا وأمريكا ومختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انتعاشة كبيرة لقطاع السياحة حتى تعود مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

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