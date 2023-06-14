الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيليان مبابى: ميسى لم يحظ بالاحترام الكافى فى فرنسا

مبابي وميسي
مبابي وميسي

تحدث كيليان مبابي نجم وقائد باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق هذا الصيف.

ميسي رحل عن باريس بعد عامين قضاهما مع النادي العاصمي، بعد أن انتقل في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة في 2021.

وفور انتهاء عقده مع النادي الفرنسي، أعلن ميسي رحيله عن باريس هذا الصيف وانضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وقال "مبابي" في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "نحن نتحدث عن أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، عندما يرحل عنك شخص مثل ميسي، فهذه ليست أخبارًا جيدة".

وأضاف: "لا أفهم تمامًا مشاعر بعض الناس وارتياحهم بعد رحيله، ليو لم ينل الاحترام الذي يستحقه في فرنسا، وهذا أمر مخز".

يذكر أن "مبابي"، أمس، نفى رغبته في الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتصاعدت مرة أخرى أزمات "مبابي" مع باريس سان جيرمان بعدما كشف النقاب عن طلب "مبابي" من إدارة النادي عدم تفعيل شرط تمديد عقده لعام إضافي بعد نهايته، ورغبته في الرحيل عن النادي، وهو ما أكده اللاعب في بيان رسمي عبر وكالة الأنباء الفرنسية.

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