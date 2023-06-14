وصول 557 ألفًا و401 حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

أعلنت لجنة الحج والزيارة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم بلغ 557 ألفا و401 حاج من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية للجنة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن إجمالي حركة الوصول لليوم، بلغ 26158 حاجا وصل منهم 21927 حاجا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 91 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 51 رحلة تقل 1814 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 86 رحلة تقل 2757 حاجًا.

وأضافت الإحصائية، أنه بالنسبة لعمليات المغادرة فإن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة قد بلغ 414916 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 142435 حاجًا من جنسيات مختلفة، وأن نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة بلغت 48٪؜، واستفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 23913 حاجًا.