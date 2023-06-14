الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: "المهرجين الدمويين" تحت رعاية "الناتو" يرهبون العالم بأسره

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج بشأن انتصار موسكو في النزاع مع أوكرانيا سيجعل العالم أكثر خطورة، ما هو إلا "إرهاب صادر عن مهرجين دمويين".

 

وكتبت زاخاروفا على قناتها بتطبيق تليجرام: "تعرضت القيم الإنسانية للهجوم عندما تم تنفيذ انقلاب في كييف عام 2014، بأموال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. بعد ذلك، انهارت القيم الإنسانية والديمقراطية حقا، والآن تقوم مجموعة من "المهرجين الدمويين" تحت رعاية الناتو بإرهاب العالم بأسره"، حسب شبكة روسيا اليوم.

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