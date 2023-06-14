الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحليل على "سى إن إن": هل يضر الركود فى أوروبا بالولايات المتحدة؟

الركود في الولايات
الركود في الولايات المتحدة

أدى الإنفاق الاستهلاكي البطيء والتضخم الثابت إلى ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن منطقة اليورو سقطت في ركود خلال أشهر الشتاء ، ومن المرجح أن يكون النمو هذا العام ضعيفًا، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

 

يقول الاقتصاديون إن الركود معتدل وأن الاقتصاد الأوروبي الأوسع قد نجح في تجنب الانكماش الخطير - لكنهم يركزون أيضًا على الآثار غير المباشرة على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. 

 

ويتساءل الاقتصاديون إذا عطست أوروبا، فهل من الممكن أن تصاب الولايات المتحدة بنزلة برد؟، قال الخبيران الاقتصاديان في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أوزجي أكينشي وباولو بيسنتي إن الجواب يشبه إلى حد كبير "عندما تصاب أوروبا بنزلة برد ، يعطس بقية العالم". ما يحدث: دخلت الدول العشرين التي تستخدم اليورو في ركود معتدل في مطلع العام.

 

و أدى ارتفاع التضخم إلى تثبيط الإنفاق الاستهلاكي وشددت الحكومات قيودها المالية ، وفقًا لمراجعة حديثة للبيانات، وهذا يعني أن منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بأسره يتخلفان الآن عن الاقتصاد الأمريكي. 

 

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام  انخفض الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع السابق ، بعد انخفاض بنفس الحجم في الربع الأخير من عام 2022. 

 

في غضون ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي عبر المحيط الأطلسي بنسبة 0.3٪ في الربع الأول بعد زيادة بنسبة 0.6٪ في الربع الأخير من العام الماضي ، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

قالت الشبكة في تقريرها، إن أبرز هذه المخاطر تكثيف محتمل للضغوط في منطقة اليورو ، مع تداعيات محتملة على الأسواق والمؤسسات المالية الأمريكية وبالتالي على الاقتصاد الأمريكي الأوسع. 

 

وأضاف أنه من المحتمل أيضًا أن نسمع المزيد عن إمكانية انتقال العدوى عندما تسافر وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى فرنسا الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة ، ينظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، لمعالجة عدد من القضايا بما في ذلك بنوك التنمية والديون العالمية.

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