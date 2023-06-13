الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الغيطى يناقش الموقف التنفيذى لشبكة الصرف الصحى بمنطقة امتداد المستثمرين بالقاهرة الجديدة (صور)

القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة

ناقش  المهندس عبدالرءوف حامد الغيطى، رئيس مدينة القاهرة الجديدة، الموقف التنفيذي لمحطة الصرف الصحى بمنطقة امتداد المستثمرين ومحطة جنوب المستثمرين ومحطة صرف مركز المدينة مع مسئولي الجهاز.

وأكد الغيطي، على مسئولي الجهاز رفع  كفاءة تشغيل المحطات والاستعداد الكامل للتعامل مع أى طوارئ تحدث، وكذلك متابعة الأعمال التى تمت بالفترة الماضية وكذلك الأعمال الجاري تنفيذها بالمحطة لرفع كفاءتها، ومن أهم هذه الأعمال إضافة (طلمبات رئيسية) مع جميع المهمات من محركات وبوادئ حركة ومحابس وقطع خاصة ومشغلات كهربائية وكذلك أعمال طلمبات تأمين العنابر ضد الغرق وآلات رفع أعمال كهربائية ومولدات الطوارئ.

وذكر أنه تم مؤخرًا إدخال منظومة منع تأثير الطرق المائى تقليدي وأوتوماتيك مع الكفاءة المرجوة وكذلك أعمال تأمين منطقة محابس المناورة الرئيسية بإضافة مجموعات المشغلات الكهربائية وتأهيل مضاعفات العزم واللوحات الكهربائية، والتى تمت للتسريع بأعمال المناورة عند ظروف الطوارئ والظروف الاستثنائية وكذلك للحفاظ على العاملين بالمحطة.

التشغيل المهندس عبد الرووف الغيطي الموقف التنفيذى رفع كفاءة شبكات صرف الصحى

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