بسبب خلافات سابقة.. القبض على المتهم بقتل شاب فى الجيزة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على شاب قتل آخر بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص بعد تعرضه للاعتداء بآلة حادة ـ بعد مشاجرة نشبت بينه وشخص آخر.

وتبين من تحريات المباحث أن المشاجرة نشبت بين شخصين، نتيجة خلافات بينهما، ما أدى لمقتل أحدهما، وتم تحديد هوية المتهم.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود العيان، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.