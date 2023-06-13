فيتوريا: جاهزون لمواجهة غينيا ولن أشرك إلا اللاعب الجاهز

أكد روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطني، أن المنتخب جاهز لمباراة الغد أمام غينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال فيتوريا فى المؤتمر الصحفي للمباراة، إن المنتخب انتهى من أزمة موعد مباراة غينيا، متابعًا: "هدفنا الفوز بالمباراة لمواصلة صدارة المجموعة والتأهل لبطولة الأمم الإفريقية رغم قوة المنتخب الغينى".

وأضاف روى فيتوريا: هناك عدد من اللاعبين يعانون من الإجهاد ولن نخاطر بالدفع بأى لاعب إلا إذا كان جاهزا بنسبة 100%.

وأكمل: الجهاز الفنى ضم 28 لاعبًا لمباراتي غينيا وجنوب السودان الودية ووضعنا كل السيناريوهات للفوز على غينيا، وخاصة أن هناك روحًا عالية بين جميع اللاعبين؛ لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

وأتم فيتوريا: محمد صلاح قائد بمعنى الكلمة وحريص دائمًا على نقل خبراته لجميع لاعبى المنتخب.

يذكر أن المنتخب خاض 4 مباريات فى التصفيات حقق الفوز فى ثلاث مباريات، وخسر مباراة وحيدة أمام إثيوبيا، ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب غينيا.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت أمس إلى المغرب وانضم لاعبو الأهلي الدوليين لمعسكر المنتخب بالمغرب بعد التعادل مع فريق الوداد المغربي بهدف لكل فريق وتتويج الأهلي بدورى أبطال إفريقيا، بنتيجة المباراتين، بعد فوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة.