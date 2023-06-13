الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

CNN: "ترامب" رهن الاعتقال فى قضية الوثائق السرية

ترامب
ترامب

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس السابق دونالد ترامب أصبح رهن الاعتقال بقضية الوثائق السرية، حيث تم إلقاء القبض عليه في المحكمة الاتحادية في ميامي، استعدادًا لمحاكمته بتهم تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية.

وقام نواب المارشالات بحجز الرئيس السابق، وأخذوا نسخًا إلكترونية من بصمات أصابعه خلال ضمن إجراءات المحاكمة يوم الثلاثاء.

وتابع التقرير، أنه تم اعتقال والت ناوتا، مساعد ترامب وشريكه في التهمة، وأخذ بصمات أصابعه ومعالجته.

وجلسة اليوم في ميامي، من المتوقع أن تكون ذات طبيعة إجرائية، وسيدخل ترامب في التماس، وستكون هناك مناقشة لشروط الإفراج عنه قبل المحاكمة، ومن المحتمل أن يتم طرح القيود المحتملة حول سلوك ترامب مع تقدم القضية.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية، زاعمًا أنه احتفظ بشكل غير قانوني بمعلومات الدفاع الوطني، وأنه أخفى وثائق في انتهاك لقوانين التلاعب بالشهود في تحقيق وزارة العدل في المواد.

كما تم توجيه الاتهام إلى مساعده المقرب والت ناوتا في لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها يوم الجمعة، والتي تزعم أن الرجلين متورطان في مؤامرة لعرقلة التحقيق الفيدرالي. ناوتا أيضًا سيمثل أمام المحكمة.

وقال ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ذلك كان أحد الأيام الأكثر حزنًا في تاريخ بلدنا، ونحن أمة في حالة تدهور". 

الرئيس الامريكي ترامب الوثائق السرية اعتقال

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