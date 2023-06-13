بوتين: مستعدون لدعم الدول الإفريقية بالحبوب مجانًا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تدرس الانسحاب من اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب، متهما أوكرانيا باستخدام المواني المخصصة لتنفيذ الصفقة لتوجيه القوارب المسيرة مؤخرا ضد السفن الروسية المخصصة لحماية خطوط أنابيب لنقل الغاز.

وأضاف “بوتين” في تصريحات له: “نفكر الآن في آلية للخروج من صفقة الحبوب هذه، حيث يستخدم العدو باستمرار هذه الممرات التي تسير على طولها السفن لإطلاق طائرات مسيرة، ومركبات بحرية مسيرة”.

وأكد الرئيس الروسي، على استعداد موسكو لتصدير الحبوب إلى البلدان الأكثر فقرا بشكل مجاني، مشيرا إلى أنه سيتم بحث هذا الموضوع مع قادة الدول الإفريقية.

وأكد الرئيس الروسي، أن بلاده تنزع سلاح أوكرانيا تدريجيا وبطريقة ممنهجة، قائلا خلال لقاء مع مراسلين حربيين، إن أوكرانيا بالنسبة للغرب هي أحد أدوات زعزعة استقرار روسيا.

وأضاف بوتين، أن روسيا لا تزال مستعدة لأطيب العلاقات مع جميع دول الاتحاد السوفيتي السابق، وهذا ما نفعله بالضبط.

ونفى “بوتين” علاقة بلاده بالمأساة التي شهدتها في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، والعواقب الوخيمة على المناطق الروسية الجديدة، متهما أوكرانيا بالمسؤولية عن هذه المأساة.