الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى حساسية ينصح مرضى الجيوب الأنفية باستخدام محلول الملح وعدم نزع الكمامة

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فصل الربيع متميز بتقلباته الجوية، وتلك التقلبات تعود بالسلب على المواطنين جسديًا، وبخاصة على مرضى الجيوب الأنفية. 

 

مرضى الجيوب الأنفية

وأكد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مرضى حساسية الأنف والصدر يعانى جزء كبير منهم من أزمات ربوية شديدة وحادة، نتيجة تلك التقلبات المناخية العنيفة. 

 

التقلبات الجوية

وتابع: "على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية استخدام بخاخات الأنف بصورة يومية، مع الحرص على أخذ الأدوية الطبية مثل محلول الملح وبخاخات الصدر". 

واستطرد: "كل ما هو موضوعي حتى وإن احتوى على نسبة بسيطة من الكورتيزون فهو آمن، يجب ارتداء الكمامة لتجنب وصول الأتربة إلى الأنف، استخدام محلول الملح".

امجد الحداد مرضى الجيوب الانفية الحدث اليوم حضرة المواطن التقلبات الجوية

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