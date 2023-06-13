محافظ كفرالشيخ يستقبل 22 مواطنا لحل مشكلاتهم

استقبل اللواء جمال نور الديتن، محافظ كفر الشيخ، 22 مواطنا من أبناء المحافظة خلال لقاء المواطنين بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور نائبه عمرو البشبيشي، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وعماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن المعنيين.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من طرح مدرسة للتعليم الأساسي بكفر عسكر التابعة لمركز كفر الشيخ خلال 3 أشهر، كما وجه وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري بحل مشكلة نقص المياه للمتضررين من أهالي ومزارعي قرية سيدي نصر بمركز كفر الشيخ، وتوجيه شركة مياه الشرب، لمعاينة بعض منازل قرية كفر عسكر، لإدراجها ضمن مشروع الصرف الصحي، في إطار برنامج حياة كريمة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة لـ3 مواطنين واتخاذ الإجراءات الطبية بدءا من الغد لتقديم كافة الخدمات الطبية، ما بين جراحة مناظير وقدم سكري وباطنة، كما وجه وكيل وزارة القوى العاملة لإجراء حصر للوظائف المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة للشركات والمصانع الخاصة بالمحافظة لتوفير فرص عمل لهم.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بالتنسيق مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لمريض يعاني من أمراض القلب لتقديم الخدمات الطبية له، كما وجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة، كما وجه إدارة شئون المجتمع لبحث بعض الحالات الملحة ما بين سكن كريم، ومصادر دخل.