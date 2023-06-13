الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل "اقتصادية الشيوخ": الصندوق السيادى يؤدى دوره كمروج للاستثمار

النائب ياسر زكي
النائب ياسر زكي

قال النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الصندوق السيادي يؤدي دوره كمروج للاستثمار، ويشرف على الطروحات الخاصة بالاستثمار، لكن المعوقات الدولية مثل الحرب الأوكرانية عطلت بعض هذه الأطروحات. 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" إعلان صريح لتشجيع الاستثمار، فبعد تجهيز البنية التحتية بدأت الدولة التحرك في 3 اتجاهات، دور الصندوق السيادي، وتخارج الدولة من بعض المشاريع مثل متاجر التجزئة، والاستمرار في البعض الآخر مع القطاع الخاص، وهذا مشجع جدًا.

 الاستثمار الأجنبي يحتاج خطة ترويج واضحة

 ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي يحتاج خطة ترويج واضحة، وسعر صرف ثابت وشفافية في التعامل مع المستثمرين، ودعم هيئة الاستثمار؛ للقضاء على تعدد جهات الولاية.

اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الصندوق السيادى مروج للاستثمار سياسة ملكية الدولة تشجيع الاستثمار تخارج الدولة الاستثمار الاجنبي

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