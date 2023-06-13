وكيل "اقتصادية الشيوخ": الصندوق السيادى يؤدى دوره كمروج للاستثمار

قال النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الصندوق السيادي يؤدي دوره كمروج للاستثمار، ويشرف على الطروحات الخاصة بالاستثمار، لكن المعوقات الدولية مثل الحرب الأوكرانية عطلت بعض هذه الأطروحات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" إعلان صريح لتشجيع الاستثمار، فبعد تجهيز البنية التحتية بدأت الدولة التحرك في 3 اتجاهات، دور الصندوق السيادي، وتخارج الدولة من بعض المشاريع مثل متاجر التجزئة، والاستمرار في البعض الآخر مع القطاع الخاص، وهذا مشجع جدًا.

الاستثمار الأجنبي يحتاج خطة ترويج واضحة

ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي يحتاج خطة ترويج واضحة، وسعر صرف ثابت وشفافية في التعامل مع المستثمرين، ودعم هيئة الاستثمار؛ للقضاء على تعدد جهات الولاية.