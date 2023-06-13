الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"النواب" يحيل قانون الهيئة العليا للغزل والنسيج للجنة مشتركة

أحمد بلال
أحمد بلال

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد بلال البرلسي عن حزب التجمع، بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج، للمناقشة باللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.


وبحسب المذكرة التفسيرية للمشروع؛ تعد الصناعات النسيجية هي واحدة من أهم الصناعات الرائدة في مصر، وثاني أكبر القطاعات الفرعية بعد الزراعة والصناعات الزراعية، وأسهمت الصناعات النسيجية (الغزل والمنسوجات، الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية) بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي 2020، و27% من الناتج الصناعي، و30% من القوى العاملة، وتسهم بـ9% بعدد المنشآت الصناعية، و15.8% من إجمالي صادرات الصناعة، علاوة على أن قطاع النسيج من الصناعات التي اختارتها وزارة الصناعة في 2016 ليكون الأساس الداعم للاقتصاد، وتتضمن الركائز الأساسية لاستراتيجية الصناعات النسيجية (رؤية 2025) 7 أهداف أساسية: زيادة إنتاجية القطن المصري وجودته، تطوير مهارات الإدارة والعمل والجودة والإنتاجية، تعزيز نمو سلسلة القيمة النسيجية والتنمية الصناعية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تكامل سلسلة القيمة ونمو الصادرات، تطوير الابتكار والبحث والتطوير، تطوير الدعم المؤسسي والرصد وإصلاح السياسات (البيئة التمكينية)، إلى جانب أن تصبح مصر الدولة المُصدرة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على توفير المنتجات المتوسطة والعالية القيمة لأكبر تجار التجزئة والمصنعين في العالم. 


وتتضمن رؤية المجلس التصديري للملابس الجاهزة في الأجل الطويل، حدوث تأثير إيجابي على استثمار القطاع الخاص في الصناعة، بإقامة مصانع جديدة لتصنيع الخامات، والأقمشة لزيادة التنافسية، وتعميق الصناعة، زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري لتصدير منتج كامل الصنع معتمد على سلسلة إنتاج محلية من الغزل إلى المنتج النهائي.

النواب يحيل قانون الهيئة العليا للغزل والنسيج للجنة مشتركة استثمار القطاع الخاص التصديرى للملابس الجاهزة الخطة والموازنة الدستورية والتشريعية الصناعات الزراعية الشركة القابضة للقطن والغزل المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المجلس التصديرى للملابس الجاهزه المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسط دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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